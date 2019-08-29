Артемьев пожаловался на низкие зарплаты в ФАС

29.08.19 13:20

© РИА Новости. Алексей Никольский

29 августа. Interfax-Russia.ru - Заработная плата сотрудников Федеральной антимонопольной службы почти в два раза ниже, чем у их коллег из Федеральной налоговой службы, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе представления ежегодного доклада по развитию конкуренции в правительстве.

"Завершая свое выступление, перед тем как перейти к формулированию стратегии на ближайший год, мне хотелось бы обратить внимание, что заработная плата у центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы, у территориальных органов в два раза ниже, чем у наших друзей из налоговой службы. Это просто для того, чтобы сказать, какое обеспечение мы сегодня не имеем", - сказал Артемьев в ходе заседания правительства.

"Но основная задача - исполнить указ президента о национальном плане и акты правительства и начинать подготовку, уважаемый Дмитрий Анатольевич, я хотел бы, чтобы тоже это нашло отражение в решении, подготовку и принятие нового национального плана по развитию конкуренции в России на 2021-2025 гг., который обеспечит развитие конкуренции в стране на федеральном, региональном и муниципальном уровне", - отметил глава ФАС.

Нынешний национальный план развития конкуренции в РФ предполагает мероприятия, рассчитанные на 2018-2020 годы.