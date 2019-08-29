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29.08.19 13:27
Пять новых школ и детсадов откроются до конца года в Югре
В частности, будут завершены школа на 300 мест в поселке Высокий, а также четыре комплекса "школа-детский сад" в Сургуте, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийском районе, рассчитанные в общем на более 1,1 тыс. детей.
К 2025 году в Югре планируется построить еще 45 общеобразовательных объектов на 32 тыс. мест.
В настоящее время школы региона готовы к новому учебному году, отмечено в сообщении.
День знаний в этом году отметят около 225 тыс. учеников, почти 27 тыс. из них - первоклассники. Около 80% учащихся будут заниматься в первую смену.
Всего на подготовку школ к учебному году регион направил более 1 млрд рублей. Средства были направлены на ремонт, антитеррористическую безопасность, закупку оборудования для столовых и медицинских кабинетов. Все школы обеспечены учебниками.
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