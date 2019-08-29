Минздрав поспорил с ФАС о конкуренции в здравоохранении

29.08.19 14:03

© РИА Новости. Александр Астафьев

29 августа. Interfax-Russia.ru - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова высказала замечания к докладу главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о развитии конкуренции в России в части закупки лекарств и развития здравоохранения.

"Я убедительно прошу, Дмитрий Анатольевич, поручение - доработать вместе с ФАС доклад, учтя позиции Минздрава по соответственно сфере здравоохранения и фармацевтики, при необходимости проведя рабочую согласительную встречу на площадке вице-премьера", - сказала Скворцова на заседании правительства РФ в четверг.

По словам Скворцовой, между Минздравом и ФАС есть нерешенные спорные вопросы. Так министр отметила, что в докладе ФАС не учтены новые нормативные акты Минздрава и позиции министерства, которые ранее поддержали суды - речь, в частности, о развитии фармацевтического рынка и электронной системе сопоставления цен.

"Ни одно замечание из этого свода не было учтено", - сказала Скворцова.

В свою очередь премьер РФ Дмитрий Медведев попросил главу ФАС Артемьева совместно с Минздравом доработать предложения по вопросам развития конкуренции в здравоохранении и в случае сохранения разногласий вынести эту тему на рассмотрение руководства правительства.

"С учетом позиций Минздрава, я попросил бы вас совместно поработать и представить мне окончательные предложения, но, а если вы не сойдетесь в чем то, тогда по отдельным позициям обсудим ваши подходы", - сказал Медведев.