Хорохордин поручил выплатить компенсации жителям 22 домов, подтопленных ливнями

29.08.19 14:11

© РИА Новости. Александр Янышев

29 августа. Interfax-Russia.ru - Подвалы и приусадебные участки оказались подтопленными в селе Партизанский лог Республики Алтай, где на прошлой неделе прошли сильные дожди, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре правительства региона.

"Сильные ливни прошли в регионе 22-23 августа. В результате подтопленными оказались подвалы и приусадебные участки в 22 домах, где проживает 59 человек. Врио главы региона Олег Хорохордин распорядился выплатить пострадавшему населению компенсации - от 5 тыс. рублей и выше, в зависимости от причиненного ущерба", - сказали в пресс-центре.

Подтопления произошли из-за того, что осадки переполнили ливневые ямы в поселке. Кроме того, на ручье Малиновом, который впадает в реку Майма, произошли заторы и вся вода пошла на приусадебные участки.

К ликвидации происшествия привлечена техника для разбора завалов и обеспечения водоотвода. Работы продолжаются до сих пор.

"Техника будет работать здесь, вычищая всю ливневую канализацию на улицах. Естественный уклон почвы здесь приводит к тому, что после переполнения водоемов лишняя вода уходит в сторону приусадебных участков, поскольку построенные по программе берегоукрепления дамбы препятствуют стоку воды в реку Майма. По проекту здесь должны быть водопропускные трубы, пока эти работы не выполнены. Я поручил ускорить работу, чтобы подобная ситуация не повторялась", - процитировали в пресс-центре слова врио республики, который выехал на место происшествия.