Завод "Красное Сормово" выплатит компенсации семьям погибших при пожаре рабочих

29.08.19 14:16

© РИА Новости. Роман Владимиров

29 августа. Interfax-Russia.ru - Руководство завода "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) приняло решение о выплате материальной помощи семьям двоих рабочих, которые погибли при пожаре на строящемся судне.

"Сумма компенсации родственникам погибших составит по 700 тыс. рублей", - сообщает пресс-служба завода в четверг.

Комиссия предприятия продолжает выяснять обстоятельства и причины происшествия.

"Производственные процессы не приостановлены, работа продолжается в штатном режиме, в том числе на судне, на котором произошел несчастный случай", - говорится в сообщении.

Утром 28 августа произошло возгорание на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, еще один был доставлен в тяжелом состоянии в больницу с обширными ожогами. По данным на утро четверга, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

В связи с пожаром и гибелью людей возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Генеральный директор завода Михаил Першин сообщал журналистам, что рабочие выполняли сварочные работы - возникшая искра могла вызвать возгорание. Строящееся судно получило несущественные повреждения.

"Красное Сормово" входит в ОСК, является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.