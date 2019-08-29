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29.08.19 14:20

Умное кресло-катапульту разработали для Су-57

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
29 августа. Interfax-Russia.ru - Новое кресло-катапульту разработали для истребителя пятого поколения Су-57, сообщил журналистам гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

"Основная особенность это совершенные мозги, автоматика, которая на всех высотах, скоростях позволяет проводить спасение лётчика", - сказал Поздняков.

В то же время он отметил, что у изделия не будет функции, позволяющей осуществлять катапультирование в автоматическом режиме.

"Пока мы этим не занимаемся", - заявил Поздняков.

В 2017 году глава холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков сообщил в интервью телеканалу "Звезда", что новое кресло-катапульта для Су-57 сможет самостоятельно принимать решение о катапультировании летчика.

"Работа над возможностью автоматического катапультирования продолжается", - сказал тогда Насенков, однако, по словам главы НПП "Звезда", в данный момент необходимости в подобной функции для Су-57 нет.

"Это актуально для палубных и самолетов вертикального взлёта и посадки", - сказал Поздняков в четверг, отметив, что предприятие готово приступить к подобным разработкам, если получит соответствующий заказ.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу," опубликованном во вторник, заявил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов к серийному производству истребителей пятого поколения Су-57. Он отметил, что мощности завода позволяют обеспечить выполнение контракта с Минобороны на 76 истребителей Су-57 и параллельно выпускать самолеты Су-35.

Первый Су-57, изготовленный в рамках контракта на установочную партию из двух машин, будет передан Минобороны России в ноябре 2019 года. Второй самолет военные получат в 2020 году.

На форуме "Армия-2019" был подписан новый контракт, предусматривающий поставку 76 истребителей Су-57. По поручению президента РФ Владимира Путина, к 2028 году на новые самолеты будут перевооружены три авиационных полка.

Первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенной двигателестроительной корпорации), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через несколько лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

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