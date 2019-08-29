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29.08.19 14:33
Театральный фестиваль по случаю 185-летия "Конька-Горбунка" пройдет в Тюменской области
Фестиваль будет проходить в трех городах региона - Тюмени, Тобольске и Ишиме, сообщает в четверг областное концертно-театральное объединение.
Свою версию сказки "Конек-Горбунок" представят театры из Москвы, Челябинска, Красноярска, Кургана и Тюменской области.
Так, 17 сентября в Тобольском драматическом театре им.Ершова зрители смогут увидеть спектакль "Конёк-Горбунок" Русского национального звездного балетного театра.
18 сентября в Тюменском театре кукол свою версию сказки сыграют актеры Челябинского государственного драматического Молодежного театра, 19 сентября - Московского детского театра теней, 20 сентября спектакль по сказке Ершова во Дворце культуры "Нефтяник" покажет Красноярский драмтеатр им.Пушкина.
В рамках фестиваля в драмтеатре в Тюмени будет работать выставка иллюстраций к сказке Ершова.
Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры РФ, департамент культуры Тюменской области и концертно-театральное объединение.
Ершов родился в 1815 году в Тобольской губернии. В 1834 году, когда ему было 19 лет, вышла в свет его поэтическая сказка "Конек-Горбунок".
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