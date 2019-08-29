Волонтеры и госслужащие за день расчистят берега реки Сунжа в Ингушетии

29.08.19 14:44

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 августа. Interfax-Russia.ru - В Ингушетии в рамках Всероссийской экологической акции "Вода России" 31 августа пройдет масштабный субботник "День реки Сунжа" с участием общественников, государственных и муниципальных служащих, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава Минприроды региона Магомед Бабахоев.

"Волонтеры очистят и благоустроят водоохранную зону и берега реки Сунжа на всем протяжении водного объекта на территории Ингушетии от Магаса до города Сунжа", - сказал Бабхоев.

По его словам, на акцию выйдут представители всех органов государственной и муниципальной власти Ингушетии, общественных организаций, молодежных волонтерских движений, простые жители, заинтересованные в улучшении экологии родной республики.

"Яркой кульминацией праздника станет масштабный флешмоб, в рамках которого жители и гости региона выстроятся вдоль берега в знак защиты реки Сунжа. Основной площадкой субботника станет излюбленное место отдыха местных жителей - водоохранная зона реки Сунжа на границе сельских поселений Барсуки и Плиево", - пояснил министр.

Мероприятие начнется в 10:00.

День реки Сунжа в Ингушетии отмечается в рамках указа главы республики, подписанного в июне минувшего года.

Река Сунжа является самым крупным водным объектом республики. Общая протяженность составляет 278 км, 66,5 из них она протекает по территории Ингушетии.