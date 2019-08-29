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29.08.19 14:54
Смертность на дорогах Ленобласти снизилась почти в три раза за десять лет
"Смертность при дорожно-транспортных происшествиях за 10 лет снизилась почти в три раза - с 38,3 на 100 тыс. населения до 12,2", - сказал Эргашев.
По его словам, такого результата удалось достичь за счет сокращения времени прибытия скорой помощи на место ДТП, а также взаимодействия с травмоцентрами первого уровня, где возможно оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
В свою очередь начальник управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов отметил, что в регионе по итогам семи месяцев этого года количество ДТП снизилось на 10%, количество погибших - на 21%, раненых - на 14%.
Также, по его данным, за этот период в ДТП погибли 190 человек, из них - 13 детей.
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