Путин и Меркель подтвердили важность выполнения Киевом Минских соглашений

29.08.19 15:03

© РИА Новости. Илья Питалев

29 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре подробно рассмотрели перспективы разрешения внутриукраинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России отметил важность серьезной подготовительной работы в контексте возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки" - с тем, чтобы выйти на конкретные позитивные результаты. В этом контексте подчеркнута необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в этом формате в Париже и Берлине в 2015 и 2016 гг", - говорится в сообщении.

"Акцентирована безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования", - отмечается в нем.

В разговоре также "выражен взаимный настрой на продолжение совместной работы в рамках "нормандского формата", в том числе по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".

Кроме того, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ключевые региональные проблемы.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.