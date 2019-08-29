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29.08.19 15:03
Путин и Меркель подтвердили важность выполнения Киевом Минских соглашений
"Президент России отметил важность серьезной подготовительной работы в контексте возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки" - с тем, чтобы выйти на конкретные позитивные результаты. В этом контексте подчеркнута необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в этом формате в Париже и Берлине в 2015 и 2016 гг", - говорится в сообщении.
"Акцентирована безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования", - отмечается в нем.
В разговоре также "выражен взаимный настрой на продолжение совместной работы в рамках "нормандского формата", в том числе по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".
Кроме того, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ключевые региональные проблемы.
Разговор состоялся по инициативе германской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
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