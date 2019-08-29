Режим ЧС введен в Приамурье из-за африканской чумы свиней

29.08.19 15:06

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

29 августа. Interfax-Russia.ru - Амурская область перешла на режим ЧС из-за выявленных в регионе очагов африканской чумы свиней (АЧС).

"Распоряжение о введении режима ЧС в четверг подписал губернатор Василий Орлов. (...) Решено создать рабочую группу при амурском правительстве и во всех поселениях, где объявлен карантин", - говорится в сообщении пресс-службе правительства области.

С начала августа в Приамурье выявлено семь очагов АЧС, из них пять новых на текущей неделе. В зоне отчуждения - села Асташиха, Муравьевка, Резуновка, Орлецкое, Липовка, Чуевка, Толстовка, Вознесеновка, Успеновка, Правовосточное, Гродеково, Каникурган и Передовое.

3,4 тыс. животных уже уничтожено.

"Специалисты областного управления ветеринарии в ближайшее время ждут результатов секвенирования из ветлаборатории города Покров. Это исследование поможет установить возможную причину заражения амурского свинопоголовья при помощи схожих признаков заболевания, выявленных на других территориях страны и соседних государств в предыдущие годы", - говорится в сообщении.

Потерявшим скот из села Усть-Ивановка и Ровное Благовещенского района, которые первыми пострадали от АЧС, уже выплачено около 9 млн рублей компенсации за забитый скот.

Как сообщалось, первая вспышка АЧС зафиксирована в Приамурье 7 августа в одном из фермерских хозяйств в Усть-Ивановке. Спустя две недели опасное заболевание было обнаружено в двух личных хозяйствах села Волково. Всего в так называемую зону отчуждения в общей сложности включены 14 населенных пунктов, под уничтожение попало около 7 тыс. голов свиней.