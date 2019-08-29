29.08.19 15:21

© РИА Новости. Константин Чалабов

29 августа. Interfax-Russia.ru - Музей ремесел планируют открыть в Серпухове 21 сентября, сообщает сайт администрации муниципалитета.

"В настоящий момент здесь (на площадке под Соборной горой - ИФ) планируется создать место старинного уклада и русского фольклора, которое привлечет дополнительный приток туристов в город", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета, открытие музея запланировано в день празднования Дня города, который состоится 21 сентября. Однако, сроки еще уточняются.

Отмечается, что внутри расположится мастерская и выставочная площадка. Жители и гости города смогут пройти мастер-классы и узнать много нового о народных промыслах и творчестве серпуховских мастеров прошлых столетий. Тематика нового музея будет полностью соответствовать историческому месту.

В настоящее время на территории будущего музея рабочие заканчивают работы по демонтажу и подготавливают площадку для дальнейшего строительства.