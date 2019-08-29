Правительство ограничило ввоз в Россию озоноразрушающих веществ

29.08.19 15:31

© РИА Новости. Владимир Астапкович

29 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство одобрило временные ограничения на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ, говорится в сообщении Минприроды.

Ограничения будут действовать с 7 сентября по 31 декабря 2019 года.

Данное ограничение ежегодно устанавливается в целях обеспечения выполнения обязательств РФ по Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 года и Монреальского протокола 1987 года.

Распределение объемов данных веществ будет следующим: 60% объемов веществ будет распределено между заявителями, которые ввозили данные вещества в 2018 году, 35% объемов - между заявителями, не осуществлявшими их ввоз в 2018 году и не имевшими на это разрешительных документов, 5% объемов - между заявителями, подавшими в 2018 году заявления, получившими разрешительные документы в 2018 году, но не ввозившими вещества в 2018 году.