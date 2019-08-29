Школьные линейки рекомендовано перенести в городские парки и провести в воскресенье

29.08.19 15:33

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 августа. Interfax-Russia.ru - Многие столичные школы по рекомендации департамента образования Москвы проведут линейки ко Дню знаний в воскресенье и не в школьных зданиях.

Представитель одной из столичных школ сообщил "Интерфаксу" в четверг, что учреждение получило приказ-рекомендацию департамента образования о проведении ежегодной линейки ко Дню знаний 1 сентября 2019 года на ВДНХ.

По его словам, "мероприятие смогут посетить все желающие школьники в парадной форме в сопровождении педагогов".

Замдиректора одной из школ СЗАО рассказала "Интерфаксу", что торжественная линейка для их учеников также пройдет 1 сентября в районном парке, а в первый учебный день школьной линейки не будет. По ее словам, "этим недовольны и родители школьников и учителя".

В то же время в соседней школе линейка пройдет как обычно, в первый учебный день 2 сентября, подтвердили "Интерфаксу" родители школьников.

Во многих московских парках в воскресенье будут организованы специальные программы ко Дню знаний 1 сентября. "Традиционно в школах (в этот день) проходят торжественные линейки и классные часы. В этом году праздник выпадает на воскресенье. Столичные школы сами решают, когда праздновать День знаний", - говорится в сообщении на городском портале mos.ru.

О том, что в этом году не рекомендуется проводить школьные линейки из соображений безопасности, стало известно на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций Москвы 21 августа.

"Начало учебного года перенесено на понедельник, 2 сентября", -- сказал на заседании заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Владимир Раздин.

"Мы не будем проводить сторонних торжественных линеек в целях безопасности. С понедельника, чтобы не разбивать неделю, мы рекомендуем руководителям сразу начинать учебный день, так как 1 сентября на ВДНХ будет городской праздник первоклассников".

На сайте ВДНХ указано, что в этот день на выставке пройдет "торжественная линейка, посвященная новому учебному году".