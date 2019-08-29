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29.08.19 15:56

Самолет ВВС США провел многочасовую разведку у границ России на Черном море

© РИА Новости. Пресс-служба Минобороны РФ
29 августа. Interfax-Russia.ru - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U в четверг совершил многочасовой полет вдоль побережья России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, первоначально совершил пролет вдоль побережья Краснодарского края и южного и юго-западного побережья Крыма. Затем он в течение, по меньшей мере, трех часов курсировал к юго-западу от Крыма в районе Севастополя.

Полет осуществлялся над международными водами Черного моря на высоте 9,6 тыс. метров.

Тем временем у российских границ в регионе Балтики в четверг был зафиксирован полет аналогичного самолета британских Королевских ВВС - RC-135W, вылетевшего с авиабазы Уоддингтон в Англии. Разведчик выполнял задание вблизи границ Калининградской области на Балтийском море и в воздушном пространстве Литвы.

Самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 предназначены для определения с дальнего расстояния режимов работы сил ПВО, вскрытия координат развернутых зенитных ракетных комплексов и РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

Как сообщалось, накануне стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил 11-часовой разведывательный полет вблизи границ России в регионе Балтики. Дальний беспилотник, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, курсировал вдоль северной границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой, а также осуществил пролет с юга на север и обратно вдоль западных рубежей Псковской и Ленинградской областей.

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