Минздрав РФ насчитал 2-3 тысячи детей, которым необходим Фризиум

29.08.19 16:39

© РИА Новости. Илья Питалев

29 августа. Interfax-Russia.ru - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что потребность в препарате Фризиум испытывают до 3 тысяч детей в России.

"У нас в стране ориентировочно могут быть от 2 до 3 тысяч детей, страдающих эпилепсией", - сказала Скворцова на пресс-конференции в Москве в четверг.

"Мы сделаем все возможное, чтобы не пострадали дети и их мамы", - заверила министр.

Как сообщалось, 15 августа женщину задержали на почте при получении препарата для сына, возбудили уголовное дело, дом обыскали, изъяли компьютер. 19 августа транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины.

Ранее директор Благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава заявляла, что за год ни один ребенок не был обеспечен лекарственными препаратами усилиями Минздрава, на каждом этапе, по ее словам, процесс тормозится. Дети не получают лекарства даже после заключения консилиума с назначением и последующих решений судов с требованием обеспечить их лекарствами. Также она отмечала, что имеющиеся в России зарегистрированные препараты и их комбинации не имеют такого лекарственного воздействия, как незарегистрированный "Фризиум". Зарегистрированные препараты могут иметь у некоторых тяжело больных детей побочные эффекты, так, у одного ребенка открывалось желудочное кровотечение при приеме зарегистрированного препарата. При приеме "Фризиума" таких побочных эффектов нет.

21 августа в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой журналистам сообщдили, что правительство РФ закупит 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей, препараты планируется ввезти в конце октября.

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направил запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов. В сообщении перечисляются: диазепам, фенобарбитал, медозалам (в формах, которые не производятся в России), а также препарата клобазам (известен под торговым названием "фризиум"), который в России не производится и не зарегистрирован.

"При положительном решении после прохождения всех процедурных мероприятий в конце октября планируется ввоз лекарственных препаратов для обеспечения нуждающихся детей", - отметили в секретариате.