Власти Ингушетии просят тейпы подключиться к реставрации разрушающихся родовых башен

29.08.19 16:47

© РИА Новости. Александр Поляков

29 августа. Interfax-Russia.ru - Управление культурного наследия правительства Ингушетии обратилось к выходцам из древних поселений с призывом принять участие в работе по сохранению фамильных башенных комплексов в горах, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель ведомства в четверг.

"Сохранение исчезающих ежегодно уникальных башенных, склеповых, культовых и других сооружений средневекового ингушского зодчества во многом зависит от представителей тейпов, которые имеют возможность обеспечить данную работу", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что региональное управление культурного наследия ежегодно отправляет заявки на работы по сохранению в рамках федеральной программы. Однако в эту программу пока включаются лишь единицы башенных комплексов.

При этом он отметил, что в горах Ингушетии - сотни памятников, находящихся под угрозой разрушения.

"И можно спасти путем консервации - предотвращения дальнейшего разрушения и сохранения в дошедшем до нас виде. Консервация в отличие от реставрации требует значительно меньшего объема финансирования и позволяет сохранить историко-культурную ценность памятника ". - считает специалист.

Он сообщил, что, учитывая обращения населения, управление культурного наследия на своей странице в соцсети в Инстаграм планирует размещать фотоматериалы о разрушающихся памятниках, которые требуют безотлагательных мер. Это будет делаться для доведения реальной картины до фамилий - выходцев из этих башенный поселений.

По данным ведомства, по состоянию на июль 2019 г. на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Джейрахского района находится на госохране 1 тыс. 858 объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включенных в единый государственный реестр памятников народов РФ и 1 тыс. 780 обладающих статусом выявленных объектов культурного наследия.

Эти цифры не окончательны, работы по выявлению памятников истории и культуры музея-заповедника продолжаются. Анализ сведений из официальных источников свидетельствует о том, что общее количество памятников, где проводились работы по сохранению, с 1999 по 2019 год составляет 97 единиц Реставрация уникальных комплексов проводилась как за счет бюджетных средств, так и представителей тейпов.