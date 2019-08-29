Губернатор Кубани инициировал проверки качества школьного питания

29.08.19 17:02

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести проверки качества продуктов питания и обедов, поставляемых в школы региона предпринимателями и сторонними организациями, сообщила пресс-служба администрации региона в четверг.

"Более чем у половины общеобразовательных школ Краснодарского края поставкой еды занимаются предприниматели. К их работе есть замечания. Обеды в контейнерах - не всегда лучший способ накормить детей качественной здоровой пищей. Понятно, что для кого-то это бизнес, но школьное питание - это, прежде всего, ответственность", - процитировала пресс-служба комментарий Кондратьева.

Губернатор поручил своему заместителю по социальным вопросам Анне Миньковой совместно с муниципалитетами проверить эффективность организации питания во всех школах региона, учесть в этой работе мнение родителей учеников.

Особое внимание, по словам главы региона, необходимо уделить качеству поставляемых продуктов, в том числе бесплатного молока, которое получают дети во всех муниципалитетах.

Кондратьев отметил, что в прошлом учебном году на качество питания поступило более 30 жалоб из разных районов края.

Из более чем 1200 учреждений общего среднего образования на Кубани централизованные комбинаты питания обеспечивают горячими обедами 17%, еще 31% школ организуют питание учащихся самостоятельно.