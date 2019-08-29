Завершена первая инвентаризация лесов Крыма

29.08.19 17:06

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты завершили государственную инвентаризацию лесов республики Крым и Севастополя, начатую в июне, сообщается в четверг на сайте Минприроды России.

"К концу года собранные данные будут обработаны, и на их основании подготовят аналитические обзоры о состоянии лесов Крыма и Севастополя, их количественных и качественных характеристиках", - приводятся в сообщении слова замруководителя Рослесхоза Елены Комар.

Таким образом, будет получена уникальная и полная информация о состоянии лесов Крымского полуострова, отметила Комар.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ФГБУ "Рослесинфорг", такие работы на полуострове проводились впервые. Поскольку государственная инвентаризация лесов России началась в 2008 году, когда Крым входил в состав Украины, актуальных сведений о лесах региона нет.

Инвентаризация проводится на основе постоянных пробных площадей, которые размещаются компьютерной программой случайным образом и обеспечивают охват всех лесорастительных зон региона. Всего в Крыму заложено 250 таких участков на 272 тыс. га.

"Это участки леса, на которых проводятся измерения всех деревьев с определением их состояния, описания напочвенного покрова. В следующем цикле инвентаризации лесов бригада может прийти и сравнить наблюдения, сделав выводы о состоянии всей биосистемы", - пояснил собеседник агентства.

Как напомнили в Минприроды, инвентаризация лесов проводится в России для проверки их состояния, определения количественных и качественных характеристик. Она позволяет своевременно выявить и спрогнозировать развитие негативных процессов.