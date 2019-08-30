Адвокат: обмен пленными между Украиной и РФ не начинался

30.08.19 10:20

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

30 августа. Interfax-Russia.ru - Адвокат находящихся на Украине россиян Валентин Рыбин утверждает, что самолеты с удерживаемыми лицами в России и Украине еще не вылетели для обмена.

"По состоянию на сегодня, на 9 часов, я в Полтаве, никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся, кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания", - сказал Рыбин в своем видеобращении на странице в Фейсбуке в пятницу утром.

Адвокат также призвал не распространять недостоверную информацию.

Он подчеркнул, что "из России в Киев никакой самолет не вылетал".

Ранее эту же информацию сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Москве.

"Сообщения, появившиеся в телеграмм-каналах, о том, что Москва и Киев начали обмен, а колонна с заключенными движется в подмосковный аэропорт "Остафьево", не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства.

"Для начала обмена необходимо еще некоторое время для оформления документов", - сказал источник.

В Службе безопасности Украины также заявили, что процесс переговоров по обмену удерживаемыми с Россией продолжается.

"Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго", - сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в соцсети Фейсбук.

Также она попросила не распространять непроверенную информацию.

Утром в пятницу главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем телеграмм-канале, что самолет с освобожденными украинцами 30 августа должен прилететь в Киев.

"В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

За несколько часов до этого новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными.

"Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!", - говорится в сообщении на странице Рябошапки в фейсбуке.

В ходе первого телефонного разговора между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, состоявшегося по инициативе украинской стороны 12 июля, лидеры России и Украины обсуждали ситуацию в Донбассе и обмен пленными, перспективы переговоров в нормандском формате.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им.

В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.