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Первые таун-хаусы для пострадавших от наводнения в Тулуне сдадут в ноябре

© РИА Новости. Светлана Задера
30 августа. Interfax-Russia.ru - Строители завершили проект планировки нового микрорайона Угольщиков в городе Тулун Иркутской области, где в многоквартирных домах планируется расселить около 1 тыс. семей, потерявших жилье во время наводнения.

Представитель иркутской компании "ВостСибСтрой", ведущей строительство домов, сообщил, что проект планировки микрорайона готов, и в настоящее время проходит экспертизу. Работы на стройплощадке уже начались.

"Сейчас мы проводим лесосведение, снятие плодородного слоя и выкорчевку по всей стройплощадке. Под первые три дома уже готовы котлованы, послезавтра приступаем к заливке фундамента", - сказал представитель "ВостСибСтроя".

По его словам, в каждом двухэтажном доме будет 24 квартиры с индивидуальными входами - по принципу таун-хаусов.

"Наружные стены у домов - несущие, из железобетона, утеплитель 15 см и сверху облицовочный кирпич. Фундамент монолитный ленточный. Сама конструкция прошла экспертизу, весь проект еще проходит", - уточнил представитель застройщика.

Вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, на встрече с жителями Тулуна по итогам осмотра стройплощадки сообщил, что первые квартиры будут сданы уже в ноябре.

"На первом этапе будет построено 496 квартир, на втором - более 500(...) Первые три дома в новом микрорайоне будут готовы в ноябре этого года ", - сказал в пятницу вице-премьер Виталий Мутко.

Также Мутко рекомендовал властям Тулуна ускорить процесс формирования реестра потерявших жилье во время наводнения, которые хотят получить новый дом в микрорайоне "Березовая Роща" с индивидуальной жилой застройкой.

"Давайте быстрее определятся с людьми, которые хотят жить в этих домах. Надо ускорить этот процесс. Люди должны выбрать проект своего нового дома, и как он будет отапливаться - электричеством, углем, дровами", - сказал Мутко в пятницу в Тулуне после осмотра двух уже построенных домов.

Виице-премьер предложил открыть в "Березовой роще" консультационный центр выбора жилья для помощи пострадавшим в наводнении.

"Давайте поставим здесь какой-нибудь маленький дом для клиентской работы по принципу центра продаж, куда бы люди могли приходить и узнавать о новом строящемся жилье", - сказал Мутко.

В пятницу он осмотрел место строительства "Березовой Рощи", где планируется возвести 2,5 тыс. индивидуальных жилых домов, и площадку под "первую очередь" - 480 домов. В микрорайоне уже начали трассировку улиц.

Министр строительства Иркутской области Светлана Свиркина уточнила журналистам, что в "Березовой Роще" построены первые два дома-образца для показа пострадавшим от наводнения.

"Дом площадью 72 кв. м стоит около 1,5 млн рублей, цена второго дома 54 кв. м ниже. Они выдерживают температуру до минус 50 градусов. Построены по каркасной технологии", - сказала Свиркина.

Всего в "Березовой роще" планируется строить дома площадью от 35 до 125 кв. м.

Как сообщалось, в Тулуне отобрано два земельных участка для строительства домов пострадавшим от наводнения. В микрорайоне Угольщиков будет возведено 20 многоквартирных жилых домов, а также школа на 1 тыс. 275 мест и детский сад на 240 мест. В микрорайоне "Березовая Роща" планируется строительство 2,5 тыс. индивидуальных домов с приусадебными участками площадью 15 соток, школы на 1 тыс. 275 мест и двух детсадов.

Первое масштабное наводнение, вызванное аномально сильными дождями, произошло в Иркутской области 25 июня - вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.

Второе наводнение произошло 28-30 июля также в связи с обильными осадками, которые вызвали подъем уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.

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