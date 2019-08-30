Депутаты Барнаула приняли отставку мэра Дугина

30.08.19 09:48

© РИА Новости. Руслан Кривобок

30 августа. Interfax-Russia.ru - На заседании Думы города Барнаула (Алтайский край) в пятницу депутаты приняли отставку мэра Сергея Дугина, который ушел с поста 15 августа, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

Вопрос рассмотрения заявления об отставке Дугина был рассмотрен первым в рамках очередной сессии. Сам Дугин на ней не присутствовал.

Как сообщалось, 15 августа глава администрации Барнаула Дугин написал заявление об отставке. Он возглавил администрацию Барнаула в 2015 году.

Временно исполняющим обязанности главы города назначен первый замглавы администрации Барнаула Вячеслав Франк.