Владивосток впервые за историю метеонаблюдений весь август провел под дождем

30.08.19 09:53

© РИА Новости. Виталий Аньков

30 августа. Interfax-Russia.ru - В августе во Владивостоке было всего семь солнечных дней, остальное время пришлось на дожди, причем в конце месяца за два дня на город обрушилась месячная норма осадков, аналогов такого августа в Примгидромете не фиксировали за всю историю наблюдений.

"Аналогов такого августа во Владивостоке в архивах Примгидромета не существует. Солнечных было всего семь дней, а остальное пришлось на дожди", - сообщил в пятницу глава Примгидромета Борис Кубай в интервью, опубликованном на сайте службы.

Он напомнил, что 27-28 августа количество осадков за двое суток составило месячную норму. Если просуммировать все осадки в период с 1 по 28 августа, то выпало более 400 мм дождей.

"Такого количества не выпадало никогда", - отметил глава Примгидромета.

Как сообщалось, сильные ливни начались во Владивостоке в ночь на вторник и продолжились до четверга, выпала месячная норма осадков. Подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушились несколько подпорных стен. В четверг более 60 человек эвакуировали из частных домов в пригороде. После сильных дождей реки переполнены и выходят из берегов. Руководством Примводоканала было принято решение о сбросе воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ.

В городе введен режим ЧС. По предварительной оценке, ущерб, причиненный паводком, составил около 100 млн. руб.