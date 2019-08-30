Башкирия вложит в инфраструктуру новой промышленной ОЭЗ 6 млрд рублей

30.08.19 09:55

© РИА Новости. Антон Денисов

30 августа. Interfax-Russia.ru - Башкирия создает особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Алга", сообщает пресс-служба главы региона.

Соответствующую заявку в министерство экономического развития России врио главы региона Радий Хабиров подписал в минувшую среду.

Ожидается, что ОЭЗ будет включать территорию четырех участков в Ишимбайском и Стерлитамакском районах республики общей площадью 468,8 га.

"Для освоения территории при поддержке республики будут построены сети электро-, газо- и водоснабжения, подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта. Вложения оцениваются в 6 млрд рублей", - уточняется в сообщении.

Намерения по реализации инвестпроектов на территории ОЭЗ подтвердили 7 потенциальных резидентов. "Это предприятия нефтехимии, приборостроения, пищевой промышленности. Со всеми инвесторами правительством РБ заключены соответствующие соглашения. Общий объём ожидаемых инвестиций составляет порядка 24 млрд рублей. В дальнейшем территория ОЭЗ может быть дополнительно расширена для реализации новых проектов", - уточняется в сообщении.

По словам Хабирова, которые приводятся в сообщении, заявку республики "готово поддержать правительство России". "Необходимо приложить все усилия для того, чтобы добиться положительного решения. Главное - у нас есть поддержка на федеральном уровне, есть потенциальные проекты", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось о намерениях властей Башкирии создать ОЭЗ в Ишимбайской районе наподобие ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" создана в 2006 году. ОЭЗ предоставляет инвесторам полностью подготовленную промышленную, инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуры, а также ряд налоговых и таможенных льгот. В ОЭЗ "Алабуга" в настоящее время зарегистрировано 56 резидентов, действует 24 завода.