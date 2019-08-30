Тульская область создала аварийный фонд в сфере ЖКХ на 72 млн рублей

30.08.19 10:01

© РИА Новости. Владимир Трефилов

30 августа. Interfax-Russia.ru - Тульская область для предотвращения авариных ситуаций в жилищно-коммунальном комплексе в осенне-зимний период сформировала аварийный запас на 72 млн рублей, сообщил региональный министр ЖКХ Олег Дючков журналистам в четверг.

По словам министра, на сегодняшний день подготовка объектов теплоснабжения составляет 87%, что на 10% выше прошлогодних значений.

"Мы обращаем внимание администраций и ресурсоснабжающих организаций, что все работы должны быть завершены до 10 сентября", - сказал Дючков.

На особом контроле министерства - выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону в Белевском, Заокском, Киреевском и Ясногорском районах.

"Главным критерием качества выполнения работ будет являться прохождение отопительного сезона с минимальным количеством аварийных ситуаций и технологических нарушений. Для минимизации таких нарушений сформирован аварийный запас на сумму 72 миллиона рублей", - отметил министр.

По словам начальника региональной государственной жилищной инспекции Леонида Ивченко, приняты паспорта готовности 11 тыс. 732 многоквартирных домов, что составляет 80% от общего количества. При подготовке к отопительному сезону выполнена опрессовка внутридомовых систем центрального отопления в 7,8 тыс. многоквартирных домах. Работы подтверждены актами гидравлических испытаний системы центрального отопления.

Ранее сообщалось, что на подготовку жилищно-коммунального комплекса к работе в предстоящий осенне-зимний период будет выделено около 2,2 млрд рублей (в 2018 году - 3,3 млрд рублей).