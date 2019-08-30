Кусто просит власти РФ не разрешать добычу любых китообразных в 2020 году

30.08.19 10:04

Фото Глеба Ильинского

30 августа. Interfax-Russia.ru - Французский океанограф Жан-Мишель Кусто и его советник Чарльз Винник в среду направил главе российского Росприроднадзора Светлане Радионовой, главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину, а также членам государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) письмо с просьбой исключить из общего допустимого улова (ОДУ) в российских водах на 2020 год всех морских млекопитающих.

"Мы рады услышать, что эксперты уже исключили косаток из ОДУ. Также просим вас исключить отлов других китообразных - в том числе белух, гринд, афалин, и тихоокеанских белобоких дельфинов - в культурно-просветительских целях из ОДУ", - говорится в письме, которое передала редакции в пятницу "Интерфакс - Дальний Восток", общественная экологическая организация "Экологическая вахта Сахалина"

Авторы письма - основатель и президент общества "Будущее Океанов" Жан-Мишель Кусто и исполнительный директор проекта "Китовый Заказник" Чарльз Винник - подчеркивают, что науке мало что известно о популяциях этих китов и дельфинов.

"Отлов их в культурно-просветительских целях и содержание в океанариумах - это неправильный способ узнать о них больше. Вместо этого, мы должны изучать их в естественной среде обитания", - подчеркивается в обращении ученых.

Они также отмечают, что умные и общительные китообразные играют важную и роль в экосистеме океана.

"Отлов и транспортировка этих животных вызывают у них серьезный стресс, что может приводить к травмам и даже смерти. Содержание этих китообразных в неволе в бетонных резервуарах приводит к неестественному поведению, системным заболеваниям и значительно сокращает продолжительность их жизни. Мы также не знаем, какое влияние отлов отдельных животных может оказать на более крупные популяции китообразных", - отмечают авторы письма.

Кусто и Винник просят учесть их мнение при проведении государственной экологической экспертизы ОДУ в 2020 году.

Комментариями ведомств, к которым обращаются зарубежные ученые, редакция агентства пока не располагает.