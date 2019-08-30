Первый всероссийский виртуальный концертный зал открыт в Калужской области

30.08.19 10:06

© РИА Новости. Виталий Белоусов

30 августа. Interfax-Russia.ru - Первый всероссийский виртуальный концертный зал в Калужской области открыт в поселке Середейский Сухиничского района, сообщает пресс-служба калужского правительства.

Отмечается, что открытие новой концертной площадки было приурочено к Дню поселка Середейский. Зрителям продемонстрировали отрывок заключительного концерта пятого всероссийского мастер-класса для дирижеров профессора Юрия Симонова.

Виртуальный концертный зал был открыт на средства гранта в размере 300 тыс. рублей, который ранее получил межпоселенческий социально-культурный комплекс районного отдела культуры по итогам конкурса в рамках нацпроекта "Культура".

На выделенные средства было приобретено специальное оборудование для оснащения зала на 50 мест в местном Доме культуры.

Ранее сообщалось, что Калужская область вошла в число победителей конкурса, проходившего в рамках национального проекта "Культура", на создание в 2019 году виртуальных концертных залов. На эти цели из федерального бюджета региону было выделено 13,68 млн рублей.

Уже поставлено и смонтировано оборудование в доме культуры поселка Середейск Сухиничского района, Тарусской картинной галерее, а также библиотеке Жиздринского района.

Кроме того, мультимедийное оборудование и скоростной интернет появятся уже в этом году в Калужской областной филармонии, Кировском районном центре культуры и искусства, доме культуры города Медыни, музее-заповеднике "Полотняный Завод", а также библиотеке Жуковского района.

Цель нового проекта предоставить жителям нашего региона свободный доступ к лучшим образцам современной мировой музыкальной культуры. Планируется, что все восемь виртуальных концертных зала откроются в декабре, показы концертов будут бесплатными для всех желающих.