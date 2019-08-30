Тюменские охотоведы проведут отстрел волчьей стаи, замеченной вблизи села

30.08.19 10:28

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 августа. Interfax-Russia.ru - Продолжает расти число районов Тюменской области, где охотинспекторам в этом году предстоит провести отстрел волков.

Областное Госохотуправление сообщает на своем сайте о том, что приняло решение о регулировании численности волков в охотничьих угодьях Ярковского района.

В свою очередь, в Ярковском районном отделе Госохотуправления агентству "Интерфакс-Урал" сообщили в пятницу, что мероприятия по регулированию численности хищников связаны с тем, что волчья стая была замечена в ночное время в окрестностях деревни Аксарина.

"Скорее всего, волков привлекает легкая добыча - пасущийся на свободном выгуле домашний скот", - сказал сотрудник райотдела.

Отстрел диких животных должен пройти до середины октября.

Ранее сообщалось, что с начала года отстрел волков, замеченных вблизи населенных пунктов, проводился в нескольких районах Тюменской области.