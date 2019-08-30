Пострадавшие от наводнения школы Иркутской области откроют 1 сентября

30.08.19 10:31

© РИА Новости. Игорь Маслов

30 августа. Interfax-Russia.ru - Подготовку к 1 сентября завершают в зоне наводнения Иркутской области, сообщил вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧС.

"Мы побывали в поселке Октябрьском, городе Нижнеудинске, сегодня работаем в Тулуне. Везде идет активная работа по запуску всех социальных объектов, прежде всего школ. Все школы, которые были подтоплены, и детские сады быстрыми темпами восстанавливаются. Рассчитываем, что 1 сентября основные школы будут запущены", - сказал Мутко журналистам в пятницу.

По его словам, в школах и детсадах сделан хороший ремонт, оснащены оборудованием учебные классы и пищеблоки.

Мутко вместе с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и губернатором Иркутской области Сергеем Левченко находятся в рабочей поездке по пострадавшим от наводнения территориям. В четверг они посетили Нижнеудинск и Чунский район, в пятницу работают в Тулуне. Программа поездки рассчитана на четыре дня.

Ранее сообщалось, что во время летнего наводнения в Иркутской области пострадали 18 школ и 14 детсадов. К началу учебного года планируется восстановить 15 школ и 11 дошкольных учреждений. Три школы не подлежат ремонту и определены под снос. Три детсада восстановят позднее.

Первое масштабное наводнение, вызванное аномально сильными дождями, произошло в Иркутской области 25 июня - вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.

Второе наводнение произошло 28-30 июля также в связи с обильными осадками, которые вызвали подъем уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.