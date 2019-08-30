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30.08.19 10:34
Букет на 1 сентября в Подмосковье будет стоить от 500 до 1900 рублей
"Несмотря на то, что первое сентября является одним из ежегодных пиков на розничном рынке цветов, дефицита и резкого роста цен на продукцию не ожидается. Как правило, цены в преддверии дня знаний возрастают на 20-30%. Это обусловлено низкими ценами на цветочную продукцию в июле-августе и повышенным спросом 31 августа и 1 сентября", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Владимира Посаженникова.
Так, по его словам, цена на средний букет составит от 550 до 1 900 руб.
Хризантемы жителям Подмосковья обойдутся в среднем по цене 73 руб. за штуку, розы (50 см) - порядка 85 руб., герберы - 80 руб., гладиолусы - 95 руб., гортензии - 420 руб., подсолнух - 150 руб.
Ведомство отмечает, что обычно наибольшим спросом у покупателей в этот день пользуются гладиолусы, астры, герберы, хризантемы, розы, гортензии, а также сборные букеты.
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