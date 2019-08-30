Рельсовые автобусы вместо дизель-поездов запущены на Сахалине

30.08.19 10:37

Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

30 августа. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" завершило переустройство главного хода железной дороги на Сахалине на общесетевой стандарт колеи (1520 мм) и запустило по нему рельсовые автобусы производства "Трансмашхолдинга", сообщает пресс-служба правительства региона.

Главный ход соединяет север и юг острова. Этот этап практически завершил работы по "перешивке" узкоколейной дороги на общесетевой стандарт. Так, на 2020 год остается небольшой участок дороги Холмск - Шахты на западном побережье Сахалина, который летом текущего года обеспечивал непрерывную доставку угля на островные объекты энергетики. С перешивкой этого участка в 2020 году закончится проект переустройства сахалинской железнодорожной магистрали.

"Сегодня наступает новая эра железной дороги на Сахалине. По широкой колее пойдут современные, комфортные, безопасные составы. Скоростных поездов РА-3 нет еще нигде в России, только через несколько месяцев они появятся в Москве", - приведены в сообщении слова врио губернатора Валерия Лимаренко.

Новые поезда развивают скорость до 120 км/ч. Каждый сможет перевозить порядка 230 пассажиров.

С 1 сентября рельсовые автобусы выходят на пригородные маршруты на юге острова: Южно-Сахалинск - Корсаков, Южно-Сахалинск - Томари, Томари - Холмск, Холмск - Николайчук, отмечает пресс-служба.

В 2020 году на Сахалин поступят еще четыре рельсовых автобуса, а также 18 пассажирских вагонов новой серии для поездов, которые курсируют с юга на север острова.

К настоящему моменту на широкую колею переведено 670 км островной дороги, проложено 120 км новых путей, установлено 240 стрелочных переходов.

Как сообщалось, на смену старым японским дизель-поездам были закуплены три рельсовых автобуса общей стоимостью около 800 млн рублей. Проект по обновлению железнодорожной техники реализуют при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока, который входит в группу ВЭБ.РФ. Транспорт передан в лизинг АО "Пассажирская компания Сахалин" - перевозчику пассажиров на дальнем и пригородном железнодорожном сообщении в островной области.

"Перешивка" железной дороги на острове со стандарта 1067 мм на общероссийский 1520 мм началась еще в 2003 году. Она предусматривает также полную реконструкцию путевого хозяйства, строительство новых мостов и водоотводных сооружений, спрямление пути, увеличение площади поперечного сечения и укрепление тоннелей. Завершить работы предполагается в 2020 году.