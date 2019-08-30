Более тысячи многодетных семей Югры получат выплату на погашение ипотеки

30.08.19 10:40

© РИА Новости. Нина Зотина

30 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на заседании в пятницу установило единовременную выплату отдельным категориям многодетных семей для погашения ипотеки, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

"Выплата составит 700 тыс. рублей на семью и может быть использована на приобретение жилья, являющегося единственным для семьи, в счет погашения части остатка основного долга по одному ипотечному жилищному кредиту", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Выплату получат 1,2 тыс. семей, которые не являются участниками каких-либо жилищных программ. На поддержку могут претендовать семьи с детьми или родителями-инвалидами, малообеспеченные семьи и семьи, потерявшие кормильца.

Выплаты будут осуществляться до конца 2019 года в заявительном порядке. Всего на эти цели из бюджета округа будет направлено 840 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году субсидии на жилье должны получить около 5 тыс. семей, участвующих в окружных жилищных программах.