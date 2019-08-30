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30.08.19 10:40
Более тысячи многодетных семей Югры получат выплату на погашение ипотеки
"Выплата составит 700 тыс. рублей на семью и может быть использована на приобретение жилья, являющегося единственным для семьи, в счет погашения части остатка основного долга по одному ипотечному жилищному кредиту", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.
Выплату получат 1,2 тыс. семей, которые не являются участниками каких-либо жилищных программ. На поддержку могут претендовать семьи с детьми или родителями-инвалидами, малообеспеченные семьи и семьи, потерявшие кормильца.
Выплаты будут осуществляться до конца 2019 года в заявительном порядке. Всего на эти цели из бюджета округа будет направлено 840 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в 2019 году субсидии на жилье должны получить около 5 тыс. семей, участвующих в окружных жилищных программах.
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