Инвестпроекты на 200 млрд руб реализуют на Ставрополье

30.08.19 10:48

© РИА Новости. Александр Гальперин

30 августа. Interfax-Russia.ru - Инвесторы реализуют в Ставропольском крае 209 проектов суммарной стоимостью 200 млрд рублей, сообщил журналистам глава регионального Минэкономразвития Сергей Крынин.

"Всего в крае реализуется 209 инвестиционных проектов, которые ведет Минэкономразвития, есть еще инвестиционные проекты небольшой стоимости, которые ведут сами предприниматели", - сказал Крынин, добавив, что в совокупности в эти проекты будет вложено "200 млрд рублей".

По его словам, часть от суммарной стоимости проектов - около 15% - приходятся на долю иностранных инвесторов.

Он также уточнил, что на Ставрополье с 2015 по 2018 год инвесторы вложили в развитие экономики края "порядка 550 млрд рублей".

Крынин отметил, что проекты реализуются в промышленной отрасли, в АПК, в сфере туризма.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал в Ставропольском крае по итогам 2018 года составил 158,2 млрд рублей (на 2,4% больше, чем в 2017 году). Власти края ожидают, что по итогам текущего года объем инвестиций увеличится на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, до 170 млрд рублей.