|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.08.19 10:48
Инвестпроекты на 200 млрд руб реализуют на Ставрополье
"Всего в крае реализуется 209 инвестиционных проектов, которые ведет Минэкономразвития, есть еще инвестиционные проекты небольшой стоимости, которые ведут сами предприниматели", - сказал Крынин, добавив, что в совокупности в эти проекты будет вложено "200 млрд рублей".
По его словам, часть от суммарной стоимости проектов - около 15% - приходятся на долю иностранных инвесторов.
Он также уточнил, что на Ставрополье с 2015 по 2018 год инвесторы вложили в развитие экономики края "порядка 550 млрд рублей".
Крынин отметил, что проекты реализуются в промышленной отрасли, в АПК, в сфере туризма.
Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал в Ставропольском крае по итогам 2018 года составил 158,2 млрд рублей (на 2,4% больше, чем в 2017 году). Власти края ожидают, что по итогам текущего года объем инвестиций увеличится на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, до 170 млрд рублей.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket