Школы и детсады Москвы подготовили к предстоящему отопительному сезону

30.08.19 10:56

© РИА Новости. Константин Чалабов

30 августа. Interfax-Russia.ru - "МОЭК" подготовил оборудование и сети для теплоснабжения детских садов, школ, ВУЗов в Москве к предстоящему отопительному сезону, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе энергокомпании.

"В настоящее время к отопительному периоду подготовлено 5727 учебных заведений (детских садов, школ, ВУЗов) Москвы, в том числе 1248 объектов образования ведомственной принадлежности", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что к 1 сентября полностью завершены работы на сетях, обеспечивающих теплоснабжение учреждений образования столицы.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилась подготовка теплосетей к новому отопительному сезону 2019-2020 годов.

"К работе в осенне-зимнем периоде подготовлены 16,4 тыс. км тепловых сетей", - сообщали в МОЭК.

ПАО "МОЭК" - единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации.