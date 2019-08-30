Глава Минимущества Ингушетии ушел в отставку

30.08.19 11:05

© РИА Новости. Алексей Дружинин

30 августа. Interfax-Russia.ru - Министр имущественных и земельных отношений Ингушетии Руслан Могушков покинул свой пост, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Министр имущественных отношений республики Руслан Могушков по указу врио главы региона Махмуда-Али Калиматова освобожден от занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием в связи с этой информацией.

Источник напомнил, что пост министра Могушков занял в августе минувшего года. На эту должность он был назначен указом главы региона Юнус-Бека Евкурова, который сейчас является замминистра обороны РФ.

До назначения министром имущественных и земельных отношений занимал должности начальника государственного управления "Ингушавтодор", главы администрации Насыр-Кортского округа.

Могушков стал девятнадцатым чиновником в Ингушетии, покинувшим свой пост с начала июля.

Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что 18 чиновников различного ранга, в том числе ингушский премьер, решили покинуть свои посты с начала июля в Ингушетии.

В начале июля были освобождены от занимаемых должностей восемь помощников-советников Евкурова.

Кроме того, по собственному желанию свои посты покинули первый вице-премьер Багаудин Оздоев, постпред Ингушетии в Москве Алихан Цечоев, министры финансов, образования и экономики Бекхан Оздоев, Юсуп Костоев и Тамерлан Вышегуров, секретарь Совбеза Ахмед Дзейтов.

В середине августа с поста директора национальной телерадиокомпании "Ингушетия", подведомственной региональному Миннацу, ушел Куреш Агасиев. На эту должность назначен известный в Ингушетии журналист, бывший помощник сенатора от республики Белана Хамчиева Руслан Майсигов.

26 августа заявление об увольнении написал премьер Зялимхан Евлоев, занимавший эту должность с сентября минувшего года.

28 августа глава Назрановского муниципального района Муса Муталиев покинул пост, не проработав и года.

26 июня президент РФ Владимир Путин после встречи с Евкуровым, подавшим в отставку с поста главы Ингушетии, назначил временно исполняющим обязанности главы республики Калиматова.