Отрицательный отзыв: Татарстан выступил против идеи отмечать день стояния на Угре
  
Из-за падения спроса: "АвтоВАЗ" и "GM-АвтоВАЗ сокращают производство
   
На замену: новый авиакомплекс дальней авиации РФ сделают невидимым для противника
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
30.08.19 11:05

Глава Минимущества Ингушетии ушел в отставку

© РИА Новости. Алексей Дружинин
30 августа. Interfax-Russia.ru - Министр имущественных и земельных отношений Ингушетии Руслан Могушков покинул свой пост, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Министр имущественных отношений республики Руслан Могушков по указу врио главы региона Махмуда-Али Калиматова освобожден от занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием в связи с этой информацией.

Источник напомнил, что пост министра Могушков занял в августе минувшего года. На эту должность он был назначен указом главы региона Юнус-Бека Евкурова, который сейчас является замминистра обороны РФ.

До назначения министром имущественных и земельных отношений занимал должности начальника государственного управления "Ингушавтодор", главы администрации Насыр-Кортского округа.

Могушков стал девятнадцатым чиновником в Ингушетии, покинувшим свой пост с начала июля.

Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что 18 чиновников различного ранга, в том числе ингушский премьер, решили покинуть свои посты с начала июля в Ингушетии.

В начале июля были освобождены от занимаемых должностей восемь помощников-советников Евкурова.

Кроме того, по собственному желанию свои посты покинули первый вице-премьер Багаудин Оздоев, постпред Ингушетии в Москве Алихан Цечоев, министры финансов, образования и экономики Бекхан Оздоев, Юсуп Костоев и Тамерлан Вышегуров, секретарь Совбеза Ахмед Дзейтов.

В середине августа с поста директора национальной телерадиокомпании "Ингушетия", подведомственной региональному Миннацу, ушел Куреш Агасиев. На эту должность назначен известный в Ингушетии журналист, бывший помощник сенатора от республики Белана Хамчиева Руслан Майсигов.

26 августа заявление об увольнении написал премьер Зялимхан Евлоев, занимавший эту должность с сентября минувшего года.

28 августа глава Назрановского муниципального района Муса Муталиев покинул пост, не проработав и года.

26 июня президент РФ Владимир Путин после встречи с Евкуровым, подавшим в отставку с поста главы Ингушетии, назначил временно исполняющим обязанности главы республики Калиматова.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.08.19 12:35
Памятные акции пройдут в Москве 3 сентября в местах совершения терактов
.
  30.08.19 12:14
Торги по продаже отеля "Пекин" в Москве пройдут в начале сентября
.
  30.08.19 10:56
Школы и детсады Москвы подготовили к предстоящему отопительному сезону
.
  30.08.19 09:20
Метро в Троицк могут запустить уже в 2023 году
.
  30.08.19 09:11
В День рождения Москвы дадут 70 тыс. залпов салюта
.
  29.08.19 15:33
Школьные линейки рекомендовано перенести в городские парки и провести в воскресенье
.
  29.08.19 13:02
Суд признал банкротом структуру туроператора "Натали Турс"
.
  29.08.19 12:55
В Москве появится новый стандарт школы с пятью предпрофессиональными классами
.
  29.08.19 12:36
Более 30 ретроавтомобилей покажут у стен Музея Победы 2 сентября
.
  29.08.19 12:25
Средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket