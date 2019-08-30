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30.08.19 11:05
Глава Минимущества Ингушетии ушел в отставку
"Министр имущественных отношений республики Руслан Могушков по указу врио главы региона Махмуда-Али Калиматова освобожден от занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.
"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием в связи с этой информацией.
Источник напомнил, что пост министра Могушков занял в августе минувшего года. На эту должность он был назначен указом главы региона Юнус-Бека Евкурова, который сейчас является замминистра обороны РФ.
До назначения министром имущественных и земельных отношений занимал должности начальника государственного управления "Ингушавтодор", главы администрации Насыр-Кортского округа.
Могушков стал девятнадцатым чиновником в Ингушетии, покинувшим свой пост с начала июля.
Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что 18 чиновников различного ранга, в том числе ингушский премьер, решили покинуть свои посты с начала июля в Ингушетии.
В начале июля были освобождены от занимаемых должностей восемь помощников-советников Евкурова.
Кроме того, по собственному желанию свои посты покинули первый вице-премьер Багаудин Оздоев, постпред Ингушетии в Москве Алихан Цечоев, министры финансов, образования и экономики Бекхан Оздоев, Юсуп Костоев и Тамерлан Вышегуров, секретарь Совбеза Ахмед Дзейтов.
В середине августа с поста директора национальной телерадиокомпании "Ингушетия", подведомственной региональному Миннацу, ушел Куреш Агасиев. На эту должность назначен известный в Ингушетии журналист, бывший помощник сенатора от республики Белана Хамчиева Руслан Майсигов.
26 августа заявление об увольнении написал премьер Зялимхан Евлоев, занимавший эту должность с сентября минувшего года.
28 августа глава Назрановского муниципального района Муса Муталиев покинул пост, не проработав и года.
26 июня президент РФ Владимир Путин после встречи с Евкуровым, подавшим в отставку с поста главы Ингушетии, назначил временно исполняющим обязанности главы республики Калиматова.
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