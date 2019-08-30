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30.08.19 11:08

Экс-глава ставропольской газовой компании задержан по "делу Арашуковых"

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
30 августа. Interfax-Russia.ru - Правоохранители задержали объявленного в розыск бывшего исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамукова, подозреваемого в крупном мошенничестве при реализации природного газа, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в УФСБ по Карачаево-Черкесии.

"УФСБ России по КЧР совместно с ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержан Евгамуков Уали Рауфович, находившийся в федеральном розыске. Розыск осуществлялся в рамках уголовного дела по расследованию преступлений, совершенных организованным преступным сообществом, возглавляемым бывшим советником генерального директора ОАО "Газпром межрегионгаз" Раулем Арашуковым", - сказал сотрудник УФСБ по КЧР "Интерфаксу".

По его словам, 29 августа судебными органами КЧР в отношении У.Евгамукова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее УФСБ по КЧР сообщало, что 59-летний У.Евгамуков объявлен в федеральный розыск в рамках расследования уголовного дела за участие в деятельности организованного преступного сообщества, возглавляемого бывшим советником гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз" Раулем Арашуковым.

А.Евгамуков подозревается в реализации мошеннических схем по хищению природного газа в особо крупных размерах.

АО "Апанасенкирайгаз" и АО "Буденновскгазпромбытсервис" входят в структуру АО "Газпром газораспределение Ставрополь".

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Он был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу. В тот же день Басманный суд санкционировал арест Арашукова.

Согласно фабуле уголовного дела, Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последний также арестован, ему инкриминируется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПС в целях махинаций с газом ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд рублей.

Арашуковы не признают вину. Экс-сенатор заявлял, что считает свое дело "политическим заказом" и что его преследование связано с тем, чтобы лишить его полномочий.

Совет Федерации на заседании 22 мая проголосовал за досрочное прекращение полномочий Рауфа Арашукова из-за непредставления им в срок декларации о доходах за 2018 год.

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, включая отца и сына, арестованы больше десяти человек.

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