Более 3,5 тыс. новых мест создадут в детсадах Тульской области к 2024 году

30.08.19 11:10

Фото пресс-службы правительства Тульской области

30 августа. Interfax-Russia.ru - В дошкольных учреждениях Тульской области к 2024 году будет создано более 3,5 тыс. мест, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра образования региона Алевтину Шевелеву.

"Спрос на дошкольные места для детей в возрасте от 3 до 7 лет удовлетворен полностью. В перспективе (до 2024 года - ИФ) создание более 3,5 тысяч мест для детей дошкольного возраста. Эта задача решается, в том числе, благодаря нацпроекту "Демография", - цитирует пресс-служба Шевелеву.

По словам министра, до конца 2019 года будут введены в эксплуатацию пять детских садов. Еще один детский сад будет построен за внебюджетные средства. Более 530 мест появятся после ремонта и оснащения имеющихся помещений.

Всего в регионе более 460 дошкольных учреждений. Детские сады, группы при школах и центрах образования посещают 64 тыс. воспитанников.

Ранее сообщалось, что тульские власти выплатят компенсации семьям, чьи дети в возрасте от полутора до трех лет стоят в очереди в детский сад. Сумма компенсации составляет 4,5 тыс. рублей. Получить выплату могут жители региона, проживающие в районах, не подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в регионе.