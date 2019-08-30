Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму

30.08.19 11:40

© РИА Новости. Владимир Федоренко

30 августа. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который комплексно регулирует право собственности на гаражи - "О праве собственности на гаражи и гаражных объединениях".

"Гаражный вопрос" все еще является достаточно острым. Остаются неурегулированными вопросы деятельности гаражных объединений, прав и обязанностей их членов, что зачастую приносит гражданам много неприятностей. Иногда, выплачивая немалые деньги при покупке стояночного места или гаража, человек на самом деле "платит за воздух". Особенно, если впоследствии выясняется, что при строительстве данного гаража были нарушены какие-то нормы или если он был построен на чужой земле", - сказал Крашенинников, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы парламентария.

По его словам, правовое регулирование гаражных объединений сейчас сводится только к общим нормам Гражданского кодекса о некоммерческих юридических лицах, нормам законодательства о некоммерческих организациях и уставу соответствующего объединения.

"Как результат - непонятная схема управления и проблемы с использованием общего имущества (вентиляционных систем, ремонтных боксов, электрохозяйства и т.п.). А при наличии споров выявляется много неясностей, которые могут по-разному рассматриваться в судебной практике", - сказал Крашенинников.

Законодательство, по его словам, не дает определения объекту, предназначенному для стоянки и хранения транспортных средств. В связи с этим владельцы зачастую не могут зарегистрировать свое право собственности на уже возведенный гараж, отметил он.

По его словам, законопроект предлагает комплексное решение "этих уже довольно "застарелых" для российской правовой действительности проблем" в специальном законе.

"Законопроект предлагает наиболее полное решение "гаражной проблемы" с тем, чтобы обеспечить владельцам гаражей и машино-мест защиту права собственности, а также возможность комфортного использования своего транспортного средства. Принятие законопроекта позволит снять правовую неопределенность, которая давно существует в этой сфере", - сказал Крашенинников.

Предлагается общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств, государственной регистрации прав на него. Закрепляются определения понятий: гараж, гаражный комплекс, машино-место. Устанавливаются положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее имущество.

Также законопроект определяет формы объединений собственников гаражей или машино-мест: гаражный кооператив, который является видом потребительского кооператива, и гаражное товарищество, являющееся видом товарищества собственников недвижимости.

"Это позволит гражданам создавать некоммерческие организации с целью управления общим имуществом и решения других организационных вопросов", - сказал Крашенинников.

Законопроектом определяется порядок создания, реорганизации и ликвидации гаражного кооператива и гаражного товарищества. Предусматривается структура органов управления этих объединений, устанавливается процедура принятия органами управления решений, права и обязанности членов объединений.