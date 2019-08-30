Минпросвещения РФ "четко и жестко" рекомендует запретить телефоны на уроках

30.08.19 13:03

© РИА Новости. Игорь Зарембо

30 августа. Interfax-Russia.ru - Министр просвещения РФ Ольга Васильева убеждена, что никакой необходимости в использовании мобильных телефонов в образовательном процессе нет и настоятельно рекомендует школам исключить их в классах.

"Прежде чем начать работу, мы смотрели международный опыт (по запрету телефонов в школах - ИФ) Болгария, Австралия, Венгрия, Франция, Сингапур. Мы рекомендуем четко и жёстко исключить использование мобильного телефона во время образовательного процесса. Мы посоветовались с общественностью, и нас поддержали 89% родителей, 90% учителей и 61% детей", - сказала Васильева в пятницу во время Общероссийского родительского собрания.

Она отметила, что в Москве не все школы приветствовали идею запрета, сообщив, что мобильные телефоны необходимы в образовательном процессе.

"Считаю, что на период образовательного процесса он абсолютно не нужен. То количество гаджетов, которое есть у школ, достаточно", - сказала министр.

Накануне Васильева заявила, что школам рекомендуют кардинально уменьшить использование гаджетов в классах, а на переменах мобильный будет не нужен.

"Рекомендовано до предела сократить использование мобильных устройств в образовательном процессе, за исключением тех детей, где (кому - ИФ) это необходимо", - сказала Васильева в комментарии телеканалу "Россия 1" (ВГТРК), показанному в программе "Вести" в четверг.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее в пятницу заявила, что регионы РФ должны самостоятельно выработать подход к ограничению использования смартфонов школьниками на основе рекомендаций Рособрнадзора.

"Дальше я считаю, что уже сами регионы, сами школы должны продолжить это обсуждение - родительские комитеты, педагогические советы - и выработать решения, которые бы учитывали особенности того или иного региона, той или иной школы. Вы знаете, у нас есть разные школы - авторские, специализированные и так далее", - сказала Матвиенко журналистам в Петербурге в пятницу.

Она подчеркнула, что неконтролируемое использование смартфонов в школах вредит здоровью детей и сослалась на международный опыт введения подобных ограничений.

"Пока мы поступим так: рекомендации - и далее решение родительской и педагогической общественности. Посмотрим, как эти рекомендации поработают в течение года, мы будем их мониторить, и через год снова проведем дискуссию - может быть, в чем-то уточнить их (рекомендации - ИФ) или сделать более общими", - добавила Матвиенко.

"Все эти популистские высказывания - "вот, они хотят остановить технический прогресс"... Нет. Детей надо научить пользоваться (достижениями) научно-технического прогресса. Ведь никто, кроме родителей, не регулирует пользование гаджетами дома, в свободные дни, в выходные и каникулы. Здесь идет речь об учебном процессе в школе", - подчеркнула она.

"Старшие классы - это уже другая история. Есть школы, где преподаватели используют гаджеты в образовательном процессе. А есть младшие классы, где нужно усваивать материал, слушать учителя, а ребенок под партой играет в разные игры", - уточнила спикер Совфеда.

Рекомендации, на которые ссылается министр Матвиенко, появились в середине августа и были разосланы в регионы. Согласно совместному пресс-релизу Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения, в них не говорится о радикальном запрете приносить телефон в школу - школам лишь "рекомендуют рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи": мобильники должны быть все время в беззвучном режиме, а на уроках не должны использоваться.

При "необходимости и возможности" школам рекомендуют предусмотреть места для хранения телефонов учеников во время образовательного процесса и согласовать способы коммуникации с родителями в экстренных случаях. Таким образом, вопрос о запрете отдается на откуп самой школе.