Иркутская область сняла ограничения на покупку жилья пострадавшим от наводнения

30.08.19 12:01

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

30 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области сняло ограничение по площади жилья для покупающих его по жилищному сертификату взамен утраченного во время наводнения, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Соответствующее постановление подписал первый заместить губернатора - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов", - говорится в сообщении.

Раньше, согласно положению о порядке приобретения жилья, можно было купить дом или квартиру, которые по площади соответствовали утраченному жилью, либо отличались в большую или меньшую сторону на 10%. Теперь это не имеет значения - важна стоимость недвижимости.

Так, теперь с помощью жилищного сертификата на 3 млн рублей, полученного за утрату дома площадью 66 кв. метров, можно купить как комнату в 15 кв. метров в Москве, так и дом в 250 кв. метров в небольшом поселке под Иркутском.

Кроме того, согласно постановлению, с помощью одного жилищного сертификата можно прибрести или построить два и более жилых помещений.

Пресс-служба также сообщает, что Болотов подписал постановление о внесении изменений в областное положение о порядке и условиях предоставления гражданам, утратившим жилье в результате наводнения, социальной выплаты на приобретение или строительство нового жилья. Документ снимает ограничения на выдачу жилищных сертификатов гражданам, которые имеют в собственности другую недвижимость, кроме утраченной во время наводнения.

"Право на приобретение жилья теперь имеют все потерявшие его в результате наводнения. С такой инициативой 21 августа выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко", - уточняется в сообщении.

По данным облправительства, во время наводнения было утрачено около 6 тыс. домов и квартир в многоквартирных домах. Более 700 владельцев имеют в собственности другую недвижимость, любо долю в ней, где проживают их престарелые родители или выросшие дети.

Как ранее сообщалось, Левченко выделил на покупку жилья для этой категории пострадавших 1,7 млрд рублей из областного бюджета. Из федеральной казны направлено 10,1 млрд рублей на покупку жилья гражданам, потерявшим в наводнение единственную недвижимость.

Сообщалось также, что бюджет Иркутской области является дефицитным, поскольку из него ранее было направлено 15 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнения. Поэтому Левченко обратился к председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения, вице-премьеру Виталию Мутко с просьбой о выделении дополнительно 1,7 млрд рублей из федеральной казны.