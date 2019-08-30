Торги по продаже отеля "Пекин" в Москве пройдут в начале сентября

30.08.19 12:14

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 августа. Interfax-Russia.ru - В Москве 2 сентября состоятся электронные торги по продаже столичного отеля "Пекин", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе собственника "Галс-Девелопмент" в пятницу.

"Открытый аукцион на повышение пройдет на электронной торговой площадке АО "Единая электронная торговая площадка"", - сказали в компании.

Там отметили, что победитель аукциона получит право заключить договор купли-продажи 100% акций ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин". Основным активом акционерного общества является комплекс четырехзвездочного гостинично-офисного комплекса "Пекин" общей площадью около 26 тыс. кв. м.

"Исторически компания была создана для операционного управления ГОК "Пекин", не имеет финансового долга, а также связанных с ним обременений", - пояснили в "Галс-Девелопмент".

Стартовая цена лота - 5671 млн руб., "шаг" аукциона установлен в 15 млн руб.

Ранее сообщалось, что в отеле "Пекин" начались работы по восстановлению башенной части фасада с декоративными элементами, статуями и пинаклями. Работы, которые пройдут под контролем департамента культурного наследия Москвы, планируется закончить к ноябрю 2019 года.

Здание гостиницы "Пекин", построенное в 1956 году по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина на углу Большой Садовой и Тверской улиц, является объектом культурного наследия регионального значения. Гостиница строилась с целью подчеркнуть дружеские отношения между СССР и Китаем - часть интерьеров была выполнена в китайском стиле, а при отеле долгие годы работал единственный в городе ресторан, где можно было попробовать блюда азиатской кухни. Сейчас отель вмещает 151 комфортабельный номер, два ресторана, лобби-бар и конференц-залы. На территории отеля также расположены SPA-центр, салон красоты, кафе и магазины.