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30.08.19 12:23

Почти 900 домов, разрушенных при наводнении под Иркутском, не имеют документов

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
30 августа. Interfax-Russia.ru - Выдачу жилищных сертификатов пострадавшим от наводнения в Иркутской области затрудняет отсутствие документов на разрушенные дома, сообщил журналистам в пятницу министр социального развития региона Владимир Родионов.

"881 семья проживает в домах, на которые нет правоустанавливающих документов. Юридически это бесхозные дома. Теперь люди восстанавливают свое право собственности через суд - это достаточно длительная процедура, требующая доказательств", - сказал Родионов.

По его словам, в основном дома без документов - советского периода, находятся в старых леспромхозах в сельской местности. При расформировании леспромхозов они не были переданы муниципалитетам и не оформлены должным образом в собственность.

Министр также сообщил, что всего к настоящему времени 5,1 тыс. домов признаны непригодными для проживания, 3,8 тыс. семей обратились за жилищными сертификатами, 2,5 тыс. получили документы, 128 приобрели жилье.

"Более 300 семьям ранее было отказано в сертификате, поскольку они имели другую недвижимость. Теперь это ограничение снято, им будут выданы документы", - сказал Родионов.

Первое масштабное наводнение, вызванное аномально сильными дождями, началось в Иркутской области 25 июня, тогда вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.

Второе наводнение произошло 28-30 июля также в связи с обильными осадками, которые вызвали подъем уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.

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