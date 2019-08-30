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30.08.19 12:25
В Подмосковье почти 700 учащихся сдадут ОГЭ и ЕГЭ в сентябре
"В Московской области более 680 человек - выпускники девятых и одиннадцатых классов - сдадут экзамены в дополнительный период ГИА. Так называемый сентябрьский период сдачи экзаменов стартует 3 сентября и продлится до 21 сентября", - говорится в сообщении.
Сдать экзамен в это время могут те, кто не сделал это в основной период, получил два неудовлетворительных результата по обязательным предметам или повторно получил неудовлетворительный результат по одному из таких предметов.
Сдавать единый госэкзамен (ГИА-11) будут 240 выпускников, основной государственный экзамен (ГИА-9) - 449.
Для этого организованы специальные пункты сдачи.
ГИА-9 ребята будут сдавать в 57 пунктах, а ГИА-11- в шести. За ходом проведения испытаний будут следить онлайн- и общественные наблюдатели.
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