Памятные акции пройдут в Москве 3 сентября в местах совершения терактов

30.08.19 12:35

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

30 августа. Interfax-Russia.ru - В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в Москве пройдут традиционные акции памяти жертв терактов, сообщили "Интерфаксу" в комитете общественных связей и молодежной политики столицы в пятницу.

"В Москве памятные митинги стартуют ровно в 14:00 3 сентября в 11 точках города: у монумента "В память о жертвах трагедии в Беслане", а также у памятных знаков и мемориальных досок в десяти точках города, где с 1999 по 2010 произошли теракты и погибли мирные граждане", - сказал собеседник агентства.

По его словам, затем в 14:30 представители общественных организаций, школьники и студенты, москвичи разных поколений возложат цветы к памятникам и почтут память жертв терактов минутой молчания.

Символы Дня солидарности в борьбе с терроризмом - белый голубь мира и бело-голубая лента - будут розданы всем участникам акции.

В Москве памятные акции пройдут: на площади перед Театральным центром на Дубровке, на улице Гурьянова возле памятного знака на месте взорванного дома №19, на Каширском шоссе на месте взорванного дома №6, корпус 3, на месте взрыва возле станции метро "Рижская", в вестибюле станции метро "Автозаводская"; в подземном переходе на Пушкинской площади; у Памятного знака жертвам теракта на аэродроме "Тушино", возле гостиницы "Националь", в вестибюле станций метро "Парк культуры" и "Лубянка".

Памятная дата 3 сентября установлена в связи с трагическими событиями в Беслане, где в сентябре 2004 года жертвами боевиков, захватившими школу, стали более 300 человек, среди них - 186 детей.