|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.08.19 12:43
Проверка обстоятельств гибели группы Дятлова завершится к концу 2019 г - началу 2020 г
"Пока эксперты не завершили проведение исследований", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, отметив, что ориентировочный срок завершения всех процедур - "конец года - начало следующего".
В начале 2019 года в прокуратуре заявляли, что разбирательство в причинах гибели группы Дятлова будет завершено до осени.
Рассматриваются три основные версии, все связаны с природными факторами. В марте группа прокуратуры побывала на перевале Дятлова для получения дополнительной информации, которая может повлиять на выводы проводимой проверки.
Представители же свердловского регионального общественного фонда "Памяти группы Дятлова" заявляли, что прокуратура напрасно ограничивается рассмотрением только природных версий.
Также сообщалось, что в июле этого года общественники подали заявление в Следственный комитет РФ с просьбой провести расследование уголовного дела.
Юрист, представляющий интересы родственников погибших туристов, Евгений Черноусов сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что ответ из СКР пока не получен.
"1 июля мы подготовили обращение в следственный комитет и по уголовно-процессуальному кодексу они (СКР - ИФ) в течение месяца должны были дать ответ. (...) Уже прошел второй месяц, а ответа я не получил", - отметил Черноусов.
Трагедия, ставшая предметом расследования, произошла в ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале. Тогда загадочным образом погибла группа из девяти туристов - две девушки и семеро молодых людей, в том числе, руководитель группы Игорь Дятлов.
Почти все туристы были студентами или выпускниками Уральского политехнического института. Запланированный ими 300-километровый лыжный поход относился к высшей категории сложности, во время него туристам предстояло восхождение на две вершины - Ойка-Чакур и Отортен (в переводе с языка манси - коренного населения этой местности - название переводится: "Не ходи туда").
Поиски туристов, когда они к контрольному сроку не вышли на связь, начались 16 февраля 1959 года. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела людей, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то - от серьезных травм.
С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла гибель людей. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket