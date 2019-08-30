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Проверка обстоятельств гибели группы Дятлова завершится к концу 2019 г - началу 2020 г

© РИА Новости. Павел Лисицын
30 августа. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Свердловской области намерена в конце этого - начале следующего года завершить проверку версий гибели туристической группы Дятлова, произошедшей 60 лет назад на Северном Урале.

"Пока эксперты не завершили проведение исследований", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, отметив, что ориентировочный срок завершения всех процедур - "конец года - начало следующего".

В начале 2019 года в прокуратуре заявляли, что разбирательство в причинах гибели группы Дятлова будет завершено до осени.

Рассматриваются три основные версии, все связаны с природными факторами. В марте группа прокуратуры побывала на перевале Дятлова для получения дополнительной информации, которая может повлиять на выводы проводимой проверки.

Представители же свердловского регионального общественного фонда "Памяти группы Дятлова" заявляли, что прокуратура напрасно ограничивается рассмотрением только природных версий.

Также сообщалось, что в июле этого года общественники подали заявление в Следственный комитет РФ с просьбой провести расследование уголовного дела.

Юрист, представляющий интересы родственников погибших туристов, Евгений Черноусов сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что ответ из СКР пока не получен.

"1 июля мы подготовили обращение в следственный комитет и по уголовно-процессуальному кодексу они (СКР - ИФ) в течение месяца должны были дать ответ. (...) Уже прошел второй месяц, а ответа я не получил", - отметил Черноусов.

Трагедия, ставшая предметом расследования, произошла в ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале. Тогда загадочным образом погибла группа из девяти туристов - две девушки и семеро молодых людей, в том числе, руководитель группы Игорь Дятлов.

Почти все туристы были студентами или выпускниками Уральского политехнического института. Запланированный ими 300-километровый лыжный поход относился к высшей категории сложности, во время него туристам предстояло восхождение на две вершины - Ойка-Чакур и Отортен (в переводе с языка манси - коренного населения этой местности - название переводится: "Не ходи туда").

Поиски туристов, когда они к контрольному сроку не вышли на связь, начались 16 февраля 1959 года. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела людей, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то - от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла гибель людей. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.

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