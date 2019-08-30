|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.08.19 13:18
Сентябрь в Петербурге и Ленинградской области начнется с потепления
В Петербурге в ночь на субботу местами кратковременный дождь, в остальной период без осадков. Ночью плюс 14-16 градусов, в воскресенье в окрестностях местами до плюс 10 градусов. Днем в субботу плюс 21-23 градуса, 1 сентября 23-25 градусов тепла.
В Ленинградской области в субботу местами пройдут кратковременные дожди, в воскресенье без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный от слабого до умеренного. Температура воздуха в субботу ночью плюс 11-16 градусов, местами до плюс 7 градусов, днем плюс 20-25 градусов. 1 сентября ночью плюс 7-12 градусов, местами до плюс 15 градусов, днем плюс 21-26 градусов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket