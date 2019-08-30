Сентябрь в Петербурге и Ленинградской области начнется с потепления

30.08.19 13:18

© РИА Новости.Александр Гальперин

30 августа. Interfax-Russia.ru - Кратковременные дожди ожидаются в субботу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре.

В Петербурге в ночь на субботу местами кратковременный дождь, в остальной период без осадков. Ночью плюс 14-16 градусов, в воскресенье в окрестностях местами до плюс 10 градусов. Днем в субботу плюс 21-23 градуса, 1 сентября 23-25 градусов тепла.

В Ленинградской области в субботу местами пройдут кратковременные дожди, в воскресенье без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный от слабого до умеренного. Температура воздуха в субботу ночью плюс 11-16 градусов, местами до плюс 7 градусов, днем плюс 20-25 градусов. 1 сентября ночью плюс 7-12 градусов, местами до плюс 15 градусов, днем плюс 21-26 градусов.