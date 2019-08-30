Из-за падения спроса: "АвтоВАЗ" и "GM-АвтоВАЗ сокращают производство
  
Отрицательный отзыв: Татарстан выступил против идеи отмечать день стояния на Угре
   
На замену: новый авиакомплекс дальней авиации РФ сделают невидимым для противника
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
30.08.19 13:31

Мосты через Волхов и Свирь планируется построить в Ленобласти до 2027 года

© РИА Новости. Константин Чалабов
30 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение, предусматривающее выделение средств из областного бюджета на строительство новых мостовых переходов через реку Волхов в Киришах и через реку Свирь в Подпорожье.

"Предельные сроки по вводу новых мостов: Кириши - 2025 год, Подпорожье - 2027 год. Однако с учетом получения федерального финансирования планируется сократить время строительства каждого объекта на два года - 2023 и 2025 годы соответственно", - цитирует пресс-служба администрации Ленинградской области губернатора.

Предельные максимальные стоимости строительства: мост через Волхов - 4 млрд рублей, через Свирь - 3,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что новый мост через реку Свирь в городе Подпорожье (Ленинградская область) планируется ввести в строй в конце 2021-начале 2022 годов.

Подпорожский район и город Подпорожье разделены рекой на две части, все перевозки с одного берега на другой осуществляются по плотине через технологический проезд Верхне-Свирской ГЭС. При проектировании не предусматривалась использование технологического проезда в качестве муниципального моста. Проектная допускаемая нагрузка автогужевого проезда составляет не более 10 тонн.

Новый мостовой переход через Волхов в городе Кириши потребовался из-за значительного увеличения интенсивности движения легкового и грузового транспорта.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.08.19 12:35
Памятные акции пройдут в Москве 3 сентября в местах совершения терактов
.
  30.08.19 12:14
Торги по продаже отеля "Пекин" в Москве пройдут в начале сентября
.
  30.08.19 10:56
Школы и детсады Москвы подготовили к предстоящему отопительному сезону
.
  30.08.19 09:20
Метро в Троицк могут запустить уже в 2023 году
.
  30.08.19 09:11
В День рождения Москвы дадут 70 тыс. залпов салюта
.
  29.08.19 15:33
Школьные линейки рекомендовано перенести в городские парки и провести в воскресенье
.
  29.08.19 13:02
Суд признал банкротом структуру туроператора "Натали Турс"
.
  29.08.19 12:55
В Москве появится новый стандарт школы с пятью предпрофессиональными классами
.
  29.08.19 12:36
Более 30 ретроавтомобилей покажут у стен Музея Победы 2 сентября
.
  29.08.19 12:25
Средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket