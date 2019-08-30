Мосты через Волхов и Свирь планируется построить в Ленобласти до 2027 года

30.08.19 13:31

© РИА Новости. Константин Чалабов

30 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение, предусматривающее выделение средств из областного бюджета на строительство новых мостовых переходов через реку Волхов в Киришах и через реку Свирь в Подпорожье.

"Предельные сроки по вводу новых мостов: Кириши - 2025 год, Подпорожье - 2027 год. Однако с учетом получения федерального финансирования планируется сократить время строительства каждого объекта на два года - 2023 и 2025 годы соответственно", - цитирует пресс-служба администрации Ленинградской области губернатора.

Предельные максимальные стоимости строительства: мост через Волхов - 4 млрд рублей, через Свирь - 3,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что новый мост через реку Свирь в городе Подпорожье (Ленинградская область) планируется ввести в строй в конце 2021-начале 2022 годов.

Подпорожский район и город Подпорожье разделены рекой на две части, все перевозки с одного берега на другой осуществляются по плотине через технологический проезд Верхне-Свирской ГЭС. При проектировании не предусматривалась использование технологического проезда в качестве муниципального моста. Проектная допускаемая нагрузка автогужевого проезда составляет не более 10 тонн.

Новый мостовой переход через Волхов в городе Кириши потребовался из-за значительного увеличения интенсивности движения легкового и грузового транспорта.