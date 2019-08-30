В Мурманске стартуют Летние Баренц игры

30.08.19 13:51

Фото с сайта Федерации гольфа Ленобласти

30 августа. Interfax-Russia.ru - В Мурманске в пятницу откроются Летние Баренц игры 2019 года, участниками которых станут спортсмены и параспортсмены из России, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Как сообщает областной комитет по физической культуре и спорту, всего для участия в соревнованиях по 13 видам спорта в Мурманск приехали 600 человек.

Состязания будут проходить в Мурманске и Кольском районе. Откроют Баренц игры соревнования по теннису, которые начнутся в пятницу вечером. В субботу пройдут состязания по боулингу, бочче, индивидуальным и групповым велогонкам, дзюдо, легкой атлетике, настольному теннису, спортивному ориентированию, борьбе, стрельбе из лука, футболу. В воскресенье продолжатся соревнования по боулингу, групповым велогонкам, дзюдо, спортивному ориентированию, теннису и футболу.

"В ходе Баренц игр будет разыграно 146 комплектов медалей", - отмечают в спорткомитете Мурманской области, добавляя, что за медальным зачетом можно будет следить на официальном портале комитета.

Впервые Баренц игры начали проводиться в 2014 году. До этого времени страны, входящие в Баренцев Евро-Арктический регион, проводили соревнования только по четырем видам спорта - спортивной борьбе, хоккею, футболу и спортивному ориентированию.

Баренц игры делятся на зимние и летние, расширяя список дисциплин, по которым проходят состязания. С 2014 года их принимали Тромсё (Норвегия), Оулу (Финляндия), Мурманск, Будё (Норвегия) и Лулео (Швеция).