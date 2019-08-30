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30.08.19 13:57

Чибис: Заполярье может превратиться в "область вахтовиков" из-за оттока населения

© РИА Новости. Алексей Никольский
30 августа. Interfax-Russia.ru - Растущий отток населения - главная проблема Мурманской области, которая грозит превращением региона в "область вахтовиков", заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Главный вызов для нас - это, безусловно, отток населения. Причем этот отток населения растет: за 2018 год рост по сравнению с прошлым годом на 26%. Самое страшное, что уезжает трудоспособное население, прежде всего, наша молодежь", - отметил врио губернатора.

Он объяснил эту ситуацию набором проблем: "Медицина, жилье, качество городской среды не устраивают и не соответствуют текущим стандартам".

Чибис заявил, что решение этих вопросов начал с благоустройства и развития медицины. "Мы запустили проект под слоганом "На Севере - жить", - сообщил он, выразив надежду на то, что он позволит изменить отношение людей к Кольскому полуострову.

"Главную задачу я вижу в том, чтобы через несколько лет все-таки постараться этот тренд изменить. Если мы не изменим тренд, связанный с оттоком населения, то просто, объективно говоря, рано или поздно стратегическая область станет областью вахтовиков, чего нельзя допустить", - предупредил врио главы региона.

Он рассказал о том, что в регионе оперативно принят антикризисный план по развитию медицины.

Еще одной существенной проблемой Мурманской области Чибис назвал мазутозависимость.

"Учитывая скачок стоимости мазута, безусловно, мы сами эту проблему решить не можем. Мы получили оперативно первый транш в 3 млрд рублей от федерального правительства, закупили мазут. Но на самом деле минимально еще 2 млрд (рублей) нам необходимо для того, чтобы эту зиму пройти", - подчеркнул Чибис.

Он заявил, что власти региона ставят перед собой задачу в течение пяти лет радикально сократить количество потребляемого мазута, соответствующая "дорожная карта" подготовлена и представлена в Минэнерго.

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