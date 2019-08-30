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30.08.19 14:06

Масштабные учения Черноморского флота проходят в Крыму

© РИА Новости. Пресс-служба Минобороны РФ
30 августа. Interfax-Russia.ru - Черноморский флот (ЧФ) провел масштабное учение с применением кораблей, авиации и артиллерии на полигоне Опук в Крыму, сообщил в пятницу официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Более 10 кораблей и судов обеспечения, в том числе фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Макаров", малый ракетный корабль "Мираж", патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв", большие десантные корабли и морские тральщики, около 20 единиц авиационной техники, порядка 100 единиц боевой, специальной военной техники и более 1 тыс. военнослужащих Черноморского флота приняли участие в учении на межвидовом полигоне "Опук" в Крыму", - сообщил Рулев.

По замыслу учения, подразделениям морской пехоты ЧФ поставлена задача при поддержке корабельных сил, морской авиации флота и армейской авиации Южного военного округа осуществить захват плацдарма, закрепиться на нём и перейти в дальнейшее наступление вглубь позиций условного противника.

В ходе выполнения задачи морские пехотинцы применили нестандартный подход, с неожиданным для противника наращиванием сил с различных направлений, как с берега, так и с воздуха, что позволило в более короткое время захватить прибрежный участок и продолжить наступление. В частности в тыл противника с вертолётов армейской авиации МИ-8 были десантированы аэромобильны группы тактического и воздушного десанта.

Корабельные силы и авиация, в свою очередь, подержали морских пехотинцев, подавив противодесантную оборону, выполнив ракетные, артиллерийские стрельбы и бомбометание по береговым целям. Также экипажи кораблей отработали эпизод по высадке морского десанта с большого десантного корабля "Азов", с очисткой фарватера от мин и проводкой десантного отряда кораблей за тралами.

В роли условного противника выступили подразделения бригады береговой обороны Армейского корпуса флота, с приданными подразделениями артиллерии, которые по замыслу учения отрабатывали задачу по срыву захвата противником побережья с выполнением стрельбы артиллерией по морским целям.

Учения проводятся в акватории Черного моря и на 6 полигонах боевой подготовки, расположенных на Крымском полуострове, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.

Всего в учениях принимают участие более 8 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники, до 30 самолетов и вертолетов, порядка 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.

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